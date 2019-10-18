В Афганистане взорвали мечеть. Погибли более 60 человек
Источник: Reuters
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По меньшей мере 62 человека погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Как сообщает Reuters, взрывное устройство находилось внутри мечети. Взрыв произошел во время пятничной молитвы. «Аль-Джазира» сообщает о серии взрывов. Мечеть была разрушена.
Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв, но афганские власти обвинили в случившемся исламистское движение «Талибан».