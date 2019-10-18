В Афганистане взорвали мечеть. Погибли более 60 человек

По меньшей мере 62 человека погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как сообщает Reuters, взрывное устройство находилось внутри мечети. Взрыв произошел во время пятничной молитвы. «Аль-Джазира» сообщает о серии взрывов. Мечеть была разрушена.

Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв, но афганские власти обвинили в случившемся исламистское движение «Талибан».