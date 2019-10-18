«Мечел» попросил правительство помочь с возвратом инвестиций в завод, перешедший под контроль ДНР

Металлургическая компания «Мечел» попросила правительство РФ помочь с возвратом половины средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо «Мечела» к вице-премьеру Дмитрию Козаку; его подлинность подтвердили два источника.

Речь идет о сумме в 18 миллиардов рублей. Эти деньги «Мечел» обязуется направить на погашение долгов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком.

Также «Мечел» просит о реструктуризации кредитов на 340 миллиардов рублей. Как отмечают «Ведомости», всего на 2018 года чистый долг компании составлял 423 миллиарда.

«Мечел» купил ДЭМЗ в 2011 году за 537 миллионов долларов в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке. В 2012 году производство на заводе остановилось в связи с дефицитом лома. Возобновить его не удалось из-за начала конфликта в Донбассе. В 2016 году контроль над предприятием перешел к временной администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики. При этом «Мечел» еще три года погашал долг за ДЭМЗ перед Альфа-банком.