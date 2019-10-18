Работающие в Красноярском крае телеканалы предупредили о перебоях в вещании из-за аварии спутника «Экспресс-АМ33».

«Енисей» сообщил, что прекратил эфирное вещание на территории Красноярского края (за исключением Красноярска) ранним утром пятницы. В кабельных сетях канал по-прежнему доступен.

Телеканал «СТС-Прима», в свою очередь, сообщил, что в регионе из-за аварии на «Экспрессе-АМ33» нарушена работа спутниковой связи.

«Экспресс-АМ33» выходил из строя зимой 2015 года. Тогда сообщалось, что в зоне покрытия этого спутника проживает 13,5 миллиона человек. В большинстве районов вещание федеральных телеканалов по резервной схеме тогда удалось восстановить через сутки.