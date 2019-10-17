YouTube, LiveJournal, 2ch и fishki.net по требованию Роскомнадзора удалили информацию о том, как незаконно пересечь границу России

YouTube, LiveJournal, 2ch и fishki.net после уведомления Роскомнадзора ограничили доступ к материалам, где описывалось, как незаконно пересечь государственную границу России.

В Роскомнадзоре сообщили, что российские суды в 2019 году признали незаконной информацию, опубликованную на 11 интернет-страницах. Там рассказывалось о местах, где можно пересечь границу, а также описывалось, как скрыть такие действия.

В мае 2019 года ФСБ России сообщила, что весной число попыток незаконного пересечения границы РФ в Петербурге выросло в пять-семь раз.

Читайте также Белгородский суд закрыл доступ к 68 сайтам с инструкциями по скручиванию счетчиков