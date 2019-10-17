«ВКонтакте» впервые за два года обновила мобильное приложение. Чтобы получить к нему доступ, нужно сканировать QR-код

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения — в прошлый раз это произошло осенью 2017 года.

Теперь вкладки в нижней части экрана выглядят следующим образом: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья» и «Профиль». Во вкладке «Обзор» находятся разделы с сообществами, музыкой, видео, прямыми эфирами, подкастами и приложениями.

Вкладку с «колокольчиком» уведомлений перенесли наверх — на ее месте сейчас вкладка с друзьями. А на месте меню в правом нижнем углу — переход к личному профилю. Между основной лентой новостей и лентой с рекомендациями можно переключаться с помощью свайпа.

Чтобы получить ранний доступ к новой версии приложения, нужно отсканировать один из QR-кодов, которые «ВКонтакте» разместила на рекламных носителях в Москве и Петербурге.

Пресс-служба «ВКонтакте»

Как рассказала «Медузе» заместитель технического директора ВК Ольга Фролова, изменения в дизайне «подчеркнули возможности для общения и самовыражения».