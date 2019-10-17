Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Источник: ТАСС
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Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Как сообщает ТАСС, обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Из СИЗО освобождены директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (его фирма отвечала за пожарную безопасность ТЦ), его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением.
Еще четырем обвиняемым продлили срок ареста на три месяца, отмечает РИА Новости.