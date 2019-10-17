Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете. И заняться ее духовно-нравственным воспитанием
Источник: Президент России
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На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания на тему государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
В частности, Путин поручил регулярно проводить исследования «потребительских предпочтений и особенностей поведения» российской молодежи в интернете. Отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.
Кроме того, Путин распорядился создать координационный центр для создания контента, «направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи». Этот контент будет распространяться в интернете.
Правительство должно представить доклад о выполнении поручений к 1 декабря 2019 года.