Главу профсоюза «Альянс врачей» оштрафовали за неповиновение полиции. В суде она упала в обморок

Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву на одну тысячу рублей за неповиновение полицейским. Об этом сообщается в твиттере организации.

Перед заседанием Васильева потеряла сознание и ей вызвали скорую помощь, пишет 45.ru. Врачи обследовали ее все время, пока не началось заседание.

Суд также оштрафовал на тысячу рублей представителя профсоюза Анастасию Тарабрину, пишет Znak.com. Она не признала себя виновной, отметив, что, как и Васильева, подчинялась требованиям полицейских.

Представителей «Альянса врачей» задержали утром 17 октября в противотуберкулезном диспансере поселка Чернавский под Курганом, закрытого 15 октября на реконструкцию. Сотрудники учреждения два дня отказывались покидать больницу, требуя отменить решение властей. «Альянс врачей» оказывал юридическую помощь и поддержку сотрудникам диспансера.

«Альянс врачей» — профсоюз, созданный осенью 2018 года при помощи политика Алексея Навального.

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