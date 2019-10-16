Жители Архангельска попытались устроить самосуд над «маньяком». СК обвинил их в похищении человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека в отношении четырех жителей Архангельска в возрасте от 26 до 37 лет.

Как сообщает издание 29.ru, 13 октября в Цигломенском округе города местные жители привязали цепями к столбу линии электропередач мужчину 35 лет, которого они посчитали маньяком.

По свидетельствам горожан, он неоднократно грабил и нападал на женщин и детей в микрорайоне за последние два месяца. В итоге местные жители решили устроить над ним самосуд, мотивируя это тем, что в районе нет опорного пункта МВД.

По данным СК, жители приехали в квартиру к подозреваемому, ударили по голове, угрожая монтировкой, засунули в багажник машины и отвезли на улицу Мира, где приковали к линии электропередач. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Задержанные за похищение человека частично признали свою вину. Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Версия задержанных о причастности похищенного мужчины к преступлениям проверяется следствием.