Twitter ограничит возможность ретвитить политических лидеров, которые нарушают правила сервиса

Twitter разъяснил, как будут работать анонсированные в июне правила, регулирующие твиты официальных государственных деятелей. Обычно твиты, нарушающие правила сервиса, удаляют.

Однако в некоторых случаях оскорбительные твиты, представляющие общественный интерес, будут оставаться в публичном доступе. Для этого необходимо выполнение трех условий:

твит должен быть опубликован в верифицированном аккаунте;

у аккаунта должно быть 100 тысяч подписчиков и больше;

аккаунт должен принадлежать действующему или потенциальному представителю исполнительного или законодательного органа.

Такие твиты будут сопровождаться специальным предупреждением, и их нельзя будет лайкнуть, написать реплай, просто ретвитнуть или поделиться (за пределами твиттера). Спорный пост можно будет ретвитнуть только с комментарием.

В последние годы Twitter критиковали за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа, которые зачастую нарушали правила сервиса — например, содержали оскорбления в адрес его политических оппонентов и журналистов — но сервис их не удалял.