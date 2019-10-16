РБК: полковник Захарченко помог крупнейшему подрядчику РЖД вывести из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат»

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». Об этом рассказали три источника РБК.

По версии следствия, вывод денег осуществлялся в интересах бенефициаров группы компаний «1520». Захарченко мог обеспечивать прикрытие мошеннической схемы.

Следствие также проверяет участие в «ландромате» молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.

Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 году ее владельцы заняли первое место в рейтинге «королей госзаказа» от Forbes.

В октябре 2018-го одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику Захарченко. Второй акционер компании — Борис Ушерович — объявлен в международный розыск.

«Молдавский ландромат» — схема по отмыванию российских денег через молдавские банки. «Новая газета» писала, что с 2011 по 2014 годы с ее помощью из России вывели 22 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что СК проверяет «1520» на участие в «ландромате».