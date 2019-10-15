Роналду первым из действующих футболистов забил 700 голов в карьере

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей профессиональной карьере.

Это произошло в матче сборной Португалии против Украины в рамках отборочного раунда Евро-2020. Игрок отличился с пенальти, но в итоге его команда проиграла со счетом 1:2.

Роналду стал шестым в истории и первым из действующих футболистов, кому покорилось это достижение. Для этого ему потребовалось провести 974 игры. Больше всего в карьере Роналду забивал за «Реал» — 450 мячей.

Ранее более 700 мячей в карьере удалось забить только Йозефу Бицану (805 голов в карьере), Ромарио (772 голов), Пеле (767 голов), Ференцу Пушкашу (746 голов) и Герду Мюллеру (735 голов). На счету ближайшего преследователя Роналду, аргентинца Лионеля Месси, 672 гола.