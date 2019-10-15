Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростова-на-Дону стал владельцем местного футбольного клуба СКА.
Музыкант закрыл долговые обязательства команды и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на ее развитие, говорится в пресс-релизе СКА. Вакуленко также намерен заниматься «развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами» в клубе.
В новом сезоне клубу окажут поддержку дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области, добавили в СКА.
«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», — заявил рэпер.
В настоящее время СКА Ростов выступает в ПФЛ — третьем по рангу футбольном турнире России.
В конце сентября Баста записал песню в честь команды, все средства от которой пойдут на развитие детской школы СКА.