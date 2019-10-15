Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростова-на-Дону стал владельцем местного футбольного клуба СКА.

Музыкант закрыл долговые обязательства команды и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на ее развитие, говорится в пресс-релизе СКА. Вакуленко также намерен заниматься «развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами» в клубе.

В новом сезоне клубу окажут поддержку дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области, добавили в СКА.

В настоящее время СКА Ростов выступает в ПФЛ — третьем по рангу футбольном турнире России.

В конце сентября Баста записал песню в честь команды, все средства от которой пойдут на развитие детской школы СКА.