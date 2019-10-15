Правительство разрешит бизнесменам из санкционных списков жить по особым законам

Минфин предложил выделить российские компании и бизнесменов, попавших в санкционные списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что для фигурантов санкционных списков будут действовать особые правила в сфере валютного регулирования и контроля, а также раскрытия информации.

Цель законопроекта, пояснили РБК в пресс-службе Минфина, — «систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России».

Речь о создании каких-либо преференций для попавших под санкции не идет, подчеркнули в Минфине.

Весной 2014 года после присоединения Крыма к России США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан. Санкционные списки неоднократно расширялись, а срок действия ограничительных мер продлевался. Еще один пакет санкций был введен США из-за подозрений во вмешательстве России в американские выборы.