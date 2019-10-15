Непал и Китай заново измерят высоту Эвереста. Гора могла стать ниже после землетрясения

Непал и Китай решили вместе измерить высоту горы Эверест, которая находится на границе двух стран. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на совместное заявление правительств Непала и Китая.

Как пишет The Times of India, договоренность об измерении Эвереста была достигнута во время визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина 12-13 октября.

Заново измерить высоту Эвереста решили из-за предположений геологов о том, что гора могла стать на несколько сантиметров ниже или выше после .

Правительство Непала объявило о планах измерить высоту Эвереста в 2017 году. Весной 2019 года на гору отправили команду альпинистов. Планируется, что результаты их работы будут представлены в конце 2020 года.

Высоту Эвереста впервые измерила индийская экспедиция под началом британца Эндрю Во в 1847 году. Тогда высоту горы оценили в 8840 метров.

Сейчас официальной высотой Эвереста считается 8848 метров. Эти данные были получены геологической службой Индии в 1950-х годах.

При этом Китай на основе собственных измерений оценивает высоту горы в 8844 метра. Непал раньше никогда не измерял высоту Эвереста.