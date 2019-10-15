КНДР и Южная Корея впервые с 1990 года сыграли в футбол в Пхеньяне. На матче не было ни зрителей, ни голов

Сборные КНДР и Южной Кореи по футболу сыграли друг против друга официальный матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча прошла в Пхеньяне и завершилась со счетом 0:0.

За несколько дней до мачта стало известно, что КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам: в страну пустили только футболистов и тренеров. Матч проходил без зрителей, но на нем присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Встреча нигде не транслировалась, на стадионе практически не работал интернет, и южнокорейская федерация футбола узнавала о его ходе из СМС, которые отправлял присутствовавший на игре официальный делегат Азиатской конфедерации футбола. Он же сделал несколько фото на мобильный телефон.

The Korea Football Association / AP / Scanpix / LETA

Сборные КНДР и Южной Кореи в последний раз играли друг с другом в отборе к ЧМ-2010. Оба матча завершились со счетом 0:0, встреча, где номинальными хозяевами были футболисты КНДР, проводилась в Китае. В последний раз в Пхеньяне сборные играли в 1990 году.

После трех игр в отборе к ЧМ-2022 КНДР и Южная Корея набрали по семь очков каждая и лидируют в своей отборочной группе.