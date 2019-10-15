КНДР и Южная Корея впервые с 1990 года сыграли в футбол в Пхеньяне. На матче не было ни зрителей, ни голов
Сборные КНДР и Южной Кореи по футболу сыграли друг против друга официальный матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча прошла в Пхеньяне и завершилась со счетом 0:0.
За несколько дней до мачта стало известно, что КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам: в страну пустили только футболистов и тренеров. Матч проходил без зрителей, но на нем присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Встреча нигде не транслировалась, на стадионе практически не работал интернет, и южнокорейская федерация футбола узнавала о его ходе из СМС, которые отправлял присутствовавший на игре официальный делегат Азиатской конфедерации футбола. Он же сделал несколько фото на мобильный телефон.
Эксперты по межкорейским отношениям говорят, что эта серия шагов свидетельствовала о недовольстве КНДР Южной Кореей из-за отсутствия инициатив [со стороны Сеула] в продвижении трансграничного сотрудничества.
Сборные КНДР и Южной Кореи в последний раз играли друг с другом в отборе к ЧМ-2010. Оба матча завершились со счетом 0:0, встреча, где номинальными хозяевами были футболисты КНДР, проводилась в Китае. В последний раз в Пхеньяне сборные играли в 1990 году.
После трех игр в отборе к ЧМ-2022 КНДР и Южная Корея набрали по семь очков каждая и лидируют в своей отборочной группе.