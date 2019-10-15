Harley-Davidson приостановил производство своего первого электромотоцикла. Через две недели после начала продаж

Компания Harley-Davidson приостановила производство и поставки дилерам своего первого электрического мотоцикла LifeWire. Первым об этом сообщило агентство Reuters.

Harley-Davidson

Производство приостановили из-за проблем, связанных с зарядным оборудованием, пишет The Wall Street Journal. Компания сообщила, что проводит испытания, чтобы решить проблему. В Harley-Davidson не говорят, когда возобновят производство.

Компания призвала клиентов заряжать LifeWire в дилерских центрах Harley-Davidson, а не от обычных розеток в домах. В дилерских центрах на заряд уходит около часа, в домашних условиях — 10 часов.

В компании подчеркнули, что езда на LifeWire по-прежнему безопасна.

Harley-Davidson начала принимать предзаказы на LifeWire в январе 2019 года. Поставки мотоцикла в дилерские центры начались 27 сентября, сообщает TechCrunch. При этом аналитик Wedbush Securities Inc. Джеймс Хардиман сказал WSJ, что поставки задержались до начала октября.

Электрический мотоцикл LifeWire мощностью 105 лошадиных сил стоит 30 тысяч долларов. Он продается в США и ряде стран Европы.

Не позднее 2022 года Harley-Davidson планирует выпустить новые электрические мотоциклы, скутеры и велосипеды.