В Томской области задержан подозреваемый в серии изнасилований, длившейся 15 лет. Он бывший сотрудник уголовного розыска

Задержан подозреваемый в серии изнасилований, произошедших с 2004 по 2017 годы в городе Стрежевой Томской области, сообщает следственное управление СК по региону.

Личность подозреваемого — 60-летнего местного жителя — была установлена с помощью ДНК-профиля. Его опознала одна из потерпевших. Фигуранту предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, следствие просит о его аресте.

По данным источников ТАСС, подозреваемый в серии изнасилований с 1979 по 1990 годы работал в уголовном розыске милиции Стрежевого. На момент задержания, сообщил собеседник агентства, местом работы подозреваемого была компания «Томскнефть». Источник РИА Новости, в свою очередь, сообщил, что подозреваемый работал в службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний региона.

Где фигурант дела работал в 2004-2017 годах, когда были совершены преступления, не уточняется.