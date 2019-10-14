В Красноярске задержали подозреваемых в избиении своего знакомого до смерти. Их приятель снял убийство на видео

Следственный комитет объявил о задержании двоих мужчин, подозреваемых в избиении до смерти 31-летнего жителя Красноярска.

В СК не раскрыли имена задержанных, отметив, что одному из них 24 года, другому — 29 лет. Mash сообщает, что задержаны Андрей Шилов и Сергей Шмелев. Ранее их привлекали к уголовной ответственности.

По версии следствия, 15 сентября подозреваемые по телефону поссорились со своим знакомым, а затем приехали к нему домой и избили. В СК сообщили, что приятель подозреваемых снял избиение на видео. Потерпевший скончался в больнице.

По данным СМИ, один из подозреваемых Андрей Шилов — сын главы Совета депутатов в поселке Емельяново и бывшей судьи районного суда. В Следственном комитете заявили, что родственные связи фигурантов «не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений».

Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.