Россия полностью перешла на цифровое телевещание. Это отметили нажатием символической кнопки на МКС

В России завершился переход с аналогового на цифровое вещание, сообщает РИА Новости. С 14 октября последние аналоговые передатчики были отключены в 21 российском регионе.

На МКС прошла торжественная церемония, в ходе которой космонавт Александр Скворцов нажал символическую кнопку запуска цифрового вещания.

Переход российских регионов на цифровое вещание начался в 2018 году.

В цифровом формате доступны 20 федеральных каналов.

Окончательный переход на цифровое вещание несколько раз откладывался из-за большого количества телевизоров, не способных принимать цифровой сигнал.

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