Производитель водки «Зеленая марка» начал выпускать собственный шотландский виски

Группа «Руст», выпускающая, в числе прочего, водки «Русский стандарт», «Журавли» и «Зеленая марка», занялась производством собственной марки шотландского виски, пишут «Ведомости».

Виски Darrow для «Руста» с сентября делают на мощностях шотландской Ian Macleod Distillers. Планируется, что Darrow будет стоить в рознице от 799 рублей за бутылку 0,7 литра и продаваться не только на российском рынке, но и в Европе и Северной Америке.

Продажи виски в России за 12 месяцев, завершившихся в августе 2019 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Nielsen, выросли на 17% и достигли 54 миллиардов рублей. 60% продаж приходится на ценовую категорию от 500 до 1000 рублей.