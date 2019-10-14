«Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше

Партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, по предварительным данным, выигрывает выборы в парламент Польши. После обработки 42% бюллетеней, сообщает Reuters со ссылкой на ЦИК Польши, партия Качиньского, находящаяся у власти, набирает 49,3% голосов.

Второй результат — 22,3% голосов — у оппозиционной «Гражданской коалиции». На третьем месте «Союз демократических левых» с 10,9% голосов.

Опросы на выходе с избирательных участков также показывали победу «Права и справедливости».

«Право и справедливость» после победы на парламентских выборах в 2015 году сформировала правительство. В том же году кандидат от этой партии Анджей Дуда выиграл выборы президента Польши.

За последние несколько лет «Право и справедливость» провела в Польше ряд реформ, которые вызвали как протесты внутри страны, так критику со стороны органов власти Евросоюза.

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