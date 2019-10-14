Мать убитой в Саратове девочки призвала сделать безопасными подходы к школам

Елена Киселева, мать убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселевой, записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ее дочери. Видео выложила в фейсбуке двоюродная сестра Елены Киселевой Ирина Кулясова.

«Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту», — сказала Киселева. Она поблагодарила тех, кто был рядом во время поисковой операции, а также всех, кто оказывал поддержку из других городов.

Чтобы подобные события нигде не повторились, Елена Киселева предложила сделать «подход наших детей к школе безопасным». «Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят», — заметила она, добавив, что саратовские власти уже пообещали с этим помочь.

Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу, к ее поискам подключились тысячи людей. Спустя сутки тело девочки нашли в гаражах, в ее убийстве сознался ранее судимый Михаил Туватин.

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