«Почему опять?» Кирилл Клейменов вернулся в программу «Время» на Первом канале после 10-месячного перерыва

Заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов 14 октября вновь стал вести программу «Время».

В начале выпуска Клейменов обратился к зрителям, чтобы объяснить, почему вернулся в программу. «Вы, конечно, имеете полное право спросить: почему опять? <…> Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому, вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая — но была. Увы», — сказал телеведущий.

Кирилл Клейменов в феврале 2018 года вернулся в программу «Время» после 14-летнего перерыва. В мае прошлого года он попрощался со зрителями, но в октябре вновь вернулся в эфир и вел передачу до конца года, напоминает ТАСС.