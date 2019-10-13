В Саратове похоронили 9-летнюю Лизу Киселеву. После ее убийства несколько тысяч человек требовали выдать подозреваемого

Более 100 человек пришли на похороны девятилетней школьницы Лизы Киселевой, убитой в Саратове, сообщает ТАСС.

Девочку похоронили на Сторожевском кладбище, расположенном за пределами города. На кладбище дежурили полицейские и медики.

Перед этим в храме апостолов Петра и Павла прошла церемония прощания, которую посетили несколько сотен человек.

Девятилетняя Лиза Киселева пропала в Саратове 9 октября после того, как ушла в школу. Спустя сутки ее тело нашли в гаражах. В ее убийстве сознался ранее судимый Михаил Туватин. Он заявил, что убил девочку, испугавшись, будто она расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом. В ночь на 11 октября в Саратове прошел стихийный митинг, участники которого потребовали выдать подозреваемого для самосуда.