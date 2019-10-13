Суд в Москве запретил компании использовать в названии слово «федеральный», посчитав это сокращением от «России»
Арбитражный суд Москвы постановил, чтобы небольшая компания «Федеральный центр МГМ» изменила свое фирменное название из-за использования слова «федеральный». Такое решение (.pdf) суд вынес 11 октября, рассмотрев иск Федеральной налоговой службы.
Представители ФНС указывали в иске, что слово «федеральный» «представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от „Российский“, „Россия“, вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации». В налоговой службе посчитали, что это вводит потребителей в заблуждение.
Суд полностью удовлетворил иск ФНС и потребовал, чтобы компания изменила свое название в течение 30 дней после того, как решение вступит в силу.
По сведениям из открытых источников, «Федеральный центр МГМ» занимается грузовым воздушным транспортом.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в России работает около 500 небольших компаний, в названии которых есть слово «федеральный».