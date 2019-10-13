Россия разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче к чемпионату Европы. Игра, проходившая в Никосии, завершилась со счетом 5:0 в пользу России. Трансляцию встречи вел Первый канал.

Два гола в ворота Кипра забил Денис Черышев. Также отметились Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

За два матча до окончания отборочного турнира Россия гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Россия одержала семь побед в восьми отборочных матчах к Евро-2020. В предыдущем матче, прошедшем 10 октября в Москве, российская сборная обыграла команду Шотландии со счетом 4:0.

До конца отборочного турнира Россия также сыграет против Бельгии, занимающей первое место в группе I, и Сан-Марино.