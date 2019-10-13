Губернатор Иркутской области решил увеличить свой оклад с 19 до 27 тысяч рублей. Он объяснил это заботой о бюджетниках
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил РБК, что решил увеличить свой оклад в полтора раза, чтобы повысить зарплату работникам бюджетных организаций.
Ранее Левченко внес в областной парламент законопроект с предложением увеличить оклад главы региона с 18,8 тысячи рублей до 27,1 тысячи рублей. Также он предложил увеличить оклады 74 человек, занимающих государственные должности.
«Заработная плата у них (бюджетников) зависит от зарплаты губернатора в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.…>
Сергей Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 году. Он выдвигался на этот пост от партии КПРФ. Доход Левченко за 2018 год составил 5,5 миллиона рублей, что на 600 тысяч рублей больше, чем в 2017 году, пишет ТАСС.