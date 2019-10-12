Blizzard вернула призовые и сократила дисквалификацию геймера, который поддержал протесты в Гонконге

Президент компании Blizzard Джей Аллен Брэк впервые прокомментировал скандал с дисквалификацией геймера с турнира по игре Hearthstone из-за поддержки .

7 октября профессиональный игрок из Гонконга, выступающий под псевдонимом blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай), в ходе послематчевого интервью на турнире Hearthstone Grandmasters выкрикнул «Освободите Гонконг!». Из-за этого Blizzard решила лишить его всех призовых, заработанных на турнире, и отстранить от участия в соревнованиях на год. После этого компанию обвинили в цензуре, против нее выступили многие представители игрового сообщества, политики и даже собственные сотрудники.

В своем заявлении Брэк признал, что реакция компании была слишком поспешной и суровой. Blizzard выплатит игроку призовые и сократит дисквалификацию до полугода. При этом в компании считают, что не поступились собственными принципами, наказывая игрока за демонстрацию его политических взглядов.

Президент Blizzard отметил, что турниры должны концентрироваться на самой игре, а не становиться платформой для разногласий по социальным и политическим проблемам. «Наши отношения с Китаем никак не повлияли на наше решение, — заявил Брэк. — Если бы в эфире прозвучала противоположная точка зрения, мы бы отреагировали точно также».