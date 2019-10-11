В Манчестере преступник с ножом напал на посетителей торгового центра

Вооруженный преступник напал с ножом на посетителей торгового центра Arndale в Манчестере, сообщает BBC News.

Нападение произошло в кафе Starbucks. По данным, которые приводит The Guardian, атака произошла на первом этаже торгового центра.

По данным BBC News, пострадали как минимум четверо человек. В полиции официально говорят о нескольких пострадавших. Есть ли погибшие, пока неизвестно.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении. Его имя не раскрывается. The Telegraph опубликовал видео задержания подозреваемого.