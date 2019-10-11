В возрасте 85 лет умер космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлона».

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

С 1970 по 1991 годы Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.

После официального выхода на пенсию сотрудничал с коммерческими организациями, например, он был советником первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», а также входил в консультационный совет фонда Baring Vostok. Также он был членом высшего совета «Единой России».

Леонов рисовал картины, в частности, он был автором серии почтовых марок на космическую тему, выпущенных в 1967 году, и написал несколько книг.

Алексей Леонов будет похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает РИА Новости.