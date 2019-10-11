Краснодарского адвоката Михаила Беньяша приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Его обвинили в нападении на полицейских после задержания

Судья Ленинского суда Краснодара Диана Беляк приговорила адвоката Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей по обвинению в применении насилия к полицейскому.

Как сообщает «Медиазона», первоначально судья назначила штраф в размере 60 тысяч рублей, но затем смягчила наказание.

Обвинение просило назначить штраф 70 тысяч рублей с возможным снижением до 40 тысяч с учетом ареста Беньяша. Защита просила оправдать адвоката.

Двое полицейских обвинили Беньяша в нападении на них после задержания 9 сентября 2018 года на митинге против повышения пенсионного возраста в Краснодаре. По утверждению оперативников, адвокат бил их руками и кусал.

Беньяш вину не признал и заявил, что это оперативники его избили (они утверждали, что адвокат сам бился об асфальт). Адвокат провел месяц в СИЗО, затем защищать Беньяша в суде вызвались сразу 12 его коллег-адвокатов со всей России. Подробнее об этом деле можно почитать на «Медиазоне».

Читайте также В Краснодаре полицейские похитили и избили адвоката. Он защищал протестующих против пенсионной реформы