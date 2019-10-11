Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне работает до 15 ноября, рассказали ТАСС в кассах кинотеатра. После этой даты сеансов не будет.

Ранее о возможном закрытии киноцентра в середине ноября «Коммерсанту» рассказали сотрудники других заведений, расположенных в том же здании.

В конце 2018 года стало известно, что на месте «Соловья» собираются построить жилой комплекс. Тогда министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации, которую также взял на контроль мэр Сергей Собянин. Чем закончилось это обсуждение, неизвестно.