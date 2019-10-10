В Индонезии совершено покушение на министра по вопросам безопасности

Преступник, вооруженный ножом, напал на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии , сообщает The Jakarta Post.

На министра напали во время рабочей поездки в провинции Бантен на острове Ява, когда он выходил из автомобиля. Виранто получил два ножевых ранения, его состояние оценивается как стабильное, пишет Al Jazeera. Во время покушения также пострадали полицейский и еще один человек, сообщает Associated Press. Момент атаки попал на видео.

Помощники министра задержали нападавшего мужчину, а также женщину, сопровождавшую преступника.

В полиции считают, что нападавшие, предположительно, могут быть связаны с террористической организацией «Исламское государство».