МВД предложило штрафовать родителей за курение их детей

МВД предложило штрафовать родителей и других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Размер штрафа предлагается установить на уровне полутора-двух тысяч рублей.

О том, что МВД хочет ввести для родителей административную ответственность за курение их детей, СМИ сообщили утром 10 октября со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. В протоколе говорилось, что норму планируют закрепить в новой редакции КоАП; предлагаемое наказание в документе не уточнялось.

Нынешняя редакция КоАП предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака. Родителям ребенка за это грозит три тысячи рублей штрафа, остальным — две тысячи. За курение в неположенных местах наказывают людей от 16 лет.

Новая редакция КоАП разрабатывается по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Планируется, что она вступит в силу с 2021 года.

Ранее в Госдуму дважды вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Они не получили поддержки.