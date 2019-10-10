Директор онкоцентра имени Блохина, откуда уволились детские онкологи, анонсировал сокращение более 30 сотрудников

В онкоцентре имени Блохина сократят более 30 сотрудников, сообщил в интервью «Известиям» глава учреждения Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. <…> По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — заявил Стилиди. По его словам, сокращения связаны с трудной финансовой ситуацией в онкоцентре. Какие они затронут, директор не уточнил.

Что касается конфликта в НИИ детской онкологии, там, по словам Стилиди, заявления об увольнении написали восемь врачей. Четыре заявления содержали формулировку «по собственному желанию», еще четыре — «по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института».

Первые четыре заявления Стилиди подписал сразу, по остальным началась проверка. В одном из заявлений факт давления не подтвердился, его директор онкоцентра тоже удовлетворил. Он пообещал, что по итогам проверки подпишет и три оставшихся.

Конфликт в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина начался несколько месяцев назад с приходом нового директора. В конце сентября детские онкологи пригрозили массовым увольнением, если в институте не сменится директор. Руководство центра Блохина и Минздрав не поддержали медиков.

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