Выставку «Осень пахана» о произволе силовиков снова перенесут. Организаторы пожаловались на угрозы

Организаторы выставки «Осень пахана» о произволе силовиков объявили, что ищут новую площадку.

По словам организаторов, «Бумажная фабрика», которая ранее согласилась принять выставку, начала получать неофициальные угрозы от сотрудников правоохранительных органов. Площадке обещали «устроить сладкую жизнь», если выставка там все-таки состоится.

Первоначально «Осень пахана» должна была открыться в галерее DorDor. В день открытия туда с проверками стали приходить сотрудники управы района, Роспотребнадзора и пожарной инспекции; приехавшие позже полицейские заварили дверь в галерею.