В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги. Есть погибшие

В Германии открыли стрельбу возле синагоги в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщают Bild и Welt. По данным местной полиции, два человека убиты.

По данным Bild, преступник открыл стрельбу из автомата. Затем он скрылся в направлении Лейпцига.

Издание Mitteldeutsche Zeitung пишет, что стрельба произошла возле еврейского кладбища. Bild уточняет, что на кладбище бросили гранату.

Полиция призвала жителей Галле оставаться в своих домах. Deutsche Bahn закрыл станцию ​​в Галле.

Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Киппур — самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его отмечают с вечера 8 октября до вечера 9 октября.