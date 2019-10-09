Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Награду в 2019 году присудили Джону Гуденафу, Стэнли Уиттенгему и Акире Ёсино за создание литий-ионных батарей.

Ранее стали известны обладатели Нобелевских премий за 2019 год по медицине и физике. Премию по медицине присудили Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода. По физике премию получили Джеймс Пиблс «за теоретические исследования в космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело, открывшие первую экзопланету на орбите солнцеподобной звезды.

Торжественная церемония вручения премий пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.