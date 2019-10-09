Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 8 миллиардов долларов жителю Мэриленда. Из-за побочного действия лекарства у него увеличилась грудь

Коллегия присяжных в суде в Филадельфии обязала компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов из-за побочного эффекта ее лекарственного препарата .

Как сообщает The Wall Street Journal, компания должна выплатить компенсацию жителю Мэриленда Николасу Мюррею, который в детстве, в 2003-2008 годах, употреблял Risperdal по назначению врача. По его словам, препарат вызвал гинекомастию — увеличение ткани молочной железы.

В 2015 году суд присяжных потребовал, чтобы Johnson & Johnson выплатила Мюррею 1,75 миллиона долларов, но затем размер компенсации снизили до 680 тысяч долларов. Позднее апелляционный суд отменил это решение, и судебное разбирательство возобновилось в сентябре 2019 года.

В Johnson & Johnson назвали новое решение суда «чрезмерным и необоснованным». В компании отметили, что новая сумма непропорциональна первоначальной компенсации. Производитель рассчитывает, что решение суда будет отменено.

Профессор школы права при Университете Ричмонда Карл Тобиас сказал Reuters, что, по его мнению, при обжаловании сумма компенсации будет снижена.

К компании Johnson & Johnson подано 13 тысяч исков из-за побочного эффекта препарата Risperdal.