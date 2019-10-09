Геннадий Гудков и «Эхо Москвы» проиграли суд главе компании, строящей мусоросжигательные заводы в Подмосковье

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск главы компании «РТ-Инвест» Андрея Шипелова к политику Геннадию Гудкову и радиостанции «Эхо Москвы».

По решению суда, Гудков должен выплатить Шипелову 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а также вместе с радиостанцией — еще 403 тысячи рублей судебных издержек, сообщает «МБХ медиа». «Эхо Москвы» дополнительно обязано опровергнуть три из семи отрывков программы с участием Гудкова.

Глава компании «РТ-Инвест», строящей свалки и мусоросжигательные заводы в Подмосковье, подал иск из-за программы «2019», вышедшей в эфир «Эха Москвы» 22 марта. По словам Шипелова, в ходе программы Гудков распространял недостоверные сведения, нанесшие ущерб чести, достоинству и деловой репутации главе «РТ-Инвеста».

Геннадий Гудков и его сын Дмитрий неоднократно публично заявляли, что мусоросжигательные заводы, которые собирается строить «РТ-Инвест», представляют опасность для местных жителей.

Компания «РТ-Инвест» создана при участии «Ростеха». По данным РБК, она связана с Игорем Ротенбергом.