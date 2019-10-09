Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на территории Сирии

Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии, об этом объявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим «Исламским государством» и курдскими формированиями в районе южной границы Турции. Операция позволит обеспечить зону безопасности на границе с Сирией, что позволит сирийским беженцам вернуться домой, добавил президент Турции.

Как передает Reuters, корреспондент турецкого канала CNN Turk с места событий сообщает о взрывах в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн. Он также рассказал о применении авиации на границе.

Намерения Турции начать операцию против курдов — союзников США были раскритикованы в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп предостерег Эрдогана от начала операции.