Bloomberg: турецкие войска вошли на территорию Сирии

Турция начала переброску войск на территорию Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий источник, пожелавший остаться неназванным.

Задача турецких военных — заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не став раскрывать иные детали.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 октября объявил о подготовке военной операции на северо-востоке Сирии. Она направлена против курдских Отрядов народной самообороны, которые Анкара относит к террористическим группировкам. Курдские вооруженные формирования — союзники США. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что американские военные покинут Сирию, однако затем предостерег Турцию от использования силы против курдов.