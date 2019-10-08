В Москву из Берлина прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном. Его осмотрели сотрудники МЧС без защитных костюмов

На Белорусский вокзал в Москву в пассажирском составе, следовавшем из Берлина, вечером 8 октября прибыл вагон с многократным превышением радиационного фона.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами, превышение было зафиксировано при осмотре вагона на границе Польши и Белоруссии. По данным собеседника агентства, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

Как пишет Baza, на вокзале вагон осмотрели сотрудники МЧС и РЖД, которые подтвердили данные о заражении, — при этом они сами были без защитных костюмов.

Обновлено. В пресс-службе МЧС сообщили, что по результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не обнаружено.