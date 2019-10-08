Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года
Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России станет бесплатным с 1 января 2020 года.
Вход станет бесплатным на 344 вокзалах, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов, сообщает издание «Гудок» со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна.
РИА Новости уточняют со ссылкой на дирекцию, что на 80 железнодорожных вокзалах вход в туалеты уже стал бесплатным.
Вход решили сделать бесплатным из-за обращений граждан, жаловавшихся на стоимость посещения туалета. В ходе финансовой проверки выяснилось, что на 87 вокзалах эта услуга убыточна.
Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры, у которых есть билет на поезд. Также бесплатно и без билета услуга предоставляется детям до пяти лет, людям с инвалидностью и гражданам, имеющим льготы.
Пассажиры поездов дальнего следования и электричек ранее неоднократно жаловались на то, что их не пускают в туалеты на вокзалах, в том числе при наличии билета.