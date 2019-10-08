Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов после повышения цен на бензин

Президент Эквадора Ленин Морено объявил в эфире национального телевидения, что правительство страны переведено из столицы Кито в крупнейший город страны Гуаякиль на побережье Тихого океана.

Решение было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются после подписания указа об отмене с 3 октября субсидий на бензин и дизельное топливо. В организации протестов Морено обвинил внешние силы.

Морено отказался от субсидий на топливо (1,3 миллиарда долларов) для получения поддержки МВФ. В результате стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 123%.

На демонстрации против мер жесткой экономии вышли транспортные профсоюзы, а также студенты и представители коренных народов. С 3 октября в Эквадоре действует режим чрезвычайного положения.

В результате протестов погиб один человек, которого сбила машина. Задержаны 477 протестующих.