Пост директора ФСИН занял Александр Калашников. До назначения он работал в ФСБ

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников. Информация об этом появилась на сайте ФСИН в разделе «Руководство».

О назначении Калашникова также сообщила журналистка «МК», замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Калашников ранее возглавлял УФСБ по республике Коми и по Красноярскому краю.

Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН с 2012 года, ушел в отставку в начале октября. О том, что Корниенко на посту главы ФСИН сменит именно Калашников, ранее со ссылкой на источники сообщали несколько СМИ, например, «Коммерсант» и «Фонтанка».