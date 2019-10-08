Нобелевскую премию по физике присудили за теоретические исследования в космологии и открытие экзопланеты 

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Награда присуждена Джеймсу Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.

Половину премии получит Пиблс «за теоретические исследования в космологии», вторую — Майор и Кело «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды»

Нобелевскую неделю в понедельник, 7 октября, традиционно открыло объявление лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду присудили Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около 913 тысяч долларов по текущему курсу).

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.