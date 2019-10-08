Московская полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» о произволе силовиков

Сотрудники полиции сорвали открытие выставки «Осень пахана» Ассоциации Худших Художников, которое должно было состояться 7 октября в галерее DorDor на Ходынской улице в Москве. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По словам организаторов, выставка посвящается «социальным проблемам, насилию со стороны силовиков и несвободе слова». Запуск выставки был приурочен к дню рождения «виновника торжества беззакония и гаранта деградации нашей родины», говорится в анонсе выставки.

Как рассказала «Медиазоне» художник и организатор выставки Вероника Полонская, в галерею еще с утра стали по очереди приходить с проверками сотрудники управы района, Роспотребнадзора и пожарной инспекции.

К вечеру в DorDor приехали полицейские и объявили организаторам, что открытия не будет. После этого они выгнали всех из помещения и заварили дверь в галерею.