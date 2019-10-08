MediaScope: подростки в небольших городах России смотрят телевизор в полтора раза дольше своих сверстников из крупных городов

Телезрители 11-17 лет из городов с населением менее 100 тысяч человек смотрят телевизор в полтора раза дольше, чем зрители такого же возраста из крупных городов. Об этом говорится в исследовании аналитической компании MediaScope, данные которого приводят «Ведомости».

В малых городах подростки проводят у телевизора 1 час 45 минут в день, в крупных городах — 1 час 14 минут. Зрители в возрасте 4-11 лет смотрят телевизор на четверть дольше, чем их ровесники из мегаполисов, а зрители 18-24 лет — на 15%.

В целом зрители в небольших городах ежедневно проводят у телевизора 3 часа 47 минут, тогда как в крупных городах — 3 часа 11 минут. В малых городах телевизор смотрят 67% человек, в крупных — 61%.

«Ведомости» отмечают, что MediaScope впервые за 20 лет представила сведения о ТВ-аудитории в малых городах. До этого компания сообщала данные только о зрителях из городов, где живет более 100 тысяч человек.